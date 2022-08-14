Херсонщина з перших годин повномасштабного вторгнення російських окупантів стала великим полем бою з ворогом. Переселенка Анна у рамках проєкту СВОЇ розповіла про початок окупації та пригадала перші дії ворога на окупованій Херсонщині.

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Бої за Херсонщину та початок окупації

Анна наголосила, що будь-які твердження про "здачу Херсонщини без бою" – хибні та не мають нічого спільного із реальністю. Бої були дуже запеклими, але велика перевага у силі дозволила ворогу окупувати область. Мирне населення одразу почало шалений спротив, за що окупанти почали розстрілювати людей просто на мітингах.

Потім росіяни почали ходити по будинках людей, перевіряли наявність зброї та грабували.

До нас прийшли четверо окупантів зі зброєю. Забрали тата і собаку. Все, що було в хаті, від їжі до грошей, забрали. Залишили одну тарілку картоплі й 200 гривень. Чому забрали тата – неясно, але думаю, що їм здалось ніби він коригувальник вогню на них,

– розповіла жінка.

Анна повідомила, що свої злочини росіяни намагалися коїти у формі ЗСУ, щоб дискредитувати українську армію, але таке "маскування" було непереконливим, адже українська армія ніколи б не робила нічого подібного.

Вона додала, що люди намагалися гуртуватися та допомагати один одному, але це було вкрай небезпечно. Росіяни могли вбити просто за те, що людина вийшла на вулицю. Що стосується тата Анни, якого забрали росіяни, то через добу йому вдалося повернутися додому.

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