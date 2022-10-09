Об этом она рассказала 24 каналу. Ранее ОК "Юг" рассказало о моральном состоянии врага.

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Войну встретила в Изюме

Бугера отметила, что приехала к родителям в Изюм на новогодние каникулы. Затем началась волна коронавируса, студентов перевели на дистанционное обучение, и девушка решила остаться у родителей. Возвращаться в Харьков на учебу она должна была 28 февраля.

Однако началась война, поэтому для меня она началась в Изюме,

– заметила девушка пленного защитника Мариуполя.

В оккупации была 5 месяцев

Анастасия продолжила, что в оккупации она была 5 месяцев. Выбраться удалось с помощью украинского Красного креста примерно 2 месяца назад. Когда началась оккупация, было очень страшно. Непонятно, что происходит, чего ждать.

"Также ходили российские военные по домам. Я пряталась от них в своем доме, потому что зверства в Ирпене, в Буче, было очень страшно. Мы не знали, как будут вести себя россияне. Папа мне сказал, когда они будут ходить по домам, чтобы я пряталась", – сказала Бугера.

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От россиян пряталась в диване

Девушка пленного защитника Мариуполя добавила, что за несколько дней до того, как россияне начали ходить по домам, ее папа спилил в диванной нише рейку, и сказал ей прятаться там. Российские военные ходили по домам и искали "азовцев", татуировки, некоторых мужчин заставляли раздеваться до белья, чтобы посмотреть, есть ли татуировки.

Когда они были у соседей, папа сказал: "Залезай". Я взяла куклу, которую мне подарил парень еще до войны. Я лежала с ней, обнималась и думала, что на это сказал бы парень. Представляла, как бы он говорил, чтобы я не боялась и все будет хорошо,

– сказала она.

Анастасия добавила, что когда лежала в нише, сверху на диван сели ее бабушка и дедушка. Когда российские военные зашли в их дом, увидели испуганных бабушку и дедушку, что, возможно, остановило россиян и дом они не очень проверяли.

"Спрашивали у родителей, где ваши дети. Они сказали, что старший сын живет отдельно, а дочь в Харькове, потому что началась война и она там осталась. Впрочем, на самом деле я была в диванной нише и слышала все, что они говорили", – рассказала девушка.

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