Про це вона розповіла 24 каналу. Раніше ОК "Південь" розповіло про моральний стан ворога.

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Війну зустріла в Ізюмі

Бугера зазначила, що приїхала до своїх батьків в Ізюм на новорічні канікули. Потім розпочалась хвиля коронавірусу, студентів перевели на дистанційне навчання, і дівчина вирішила залишитись у батьків. Повертатись до Харкова на навчання вона мала 28 лютого.

Однак розпочалась війна, тож для мене вона розпочалась в Ізюмі,

– зауважила дівчина полоненого захисника Маріуполя.

В окупації була 5 місяців

Анастасія продовжила, що в окупації вона була 5 місяців. Вибратись удалось за допомогою українського Червоного хреста приблизно 2 місяці тому. Коли розпочалась окупація, було дуже страшно. Незрозуміло, що відбувається, чого очікувати.

"Також ходили російські військові по будинках. Я ховалась від них у своєму будинку, бо звірства в Ірпені, в Бучі, було дуже страшно. Ми не знали, як поводитимуть себе росіяни. Тато мені сказав, коли вони будуть ходити по будинках, щоб я ховалася", – сказала Бугера.

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Від росіян ховалася в дивані

Дівчина полоненого захисника Маріуполя додала, що за декілька днів до того, як росіяни почали ходити по будинках, її тато спиляв у диванній ніші рейку, і сказав їй ховатись там. Російські військові ходили по будинках і шукали "Азовців", татуювання, деяких чоловіків змушували роздягатись до білизни, щоб подивитись, чи є татуювання.

Коли вони були у сусідів, тато сказав: "Залазь". Я взяла ляльку, яку мені подарував хлопець ще до війни. Я лежала з нею, обіймалась і думала, що б на це сказав хлопець. Уявляла, як він говорив би, щоб я не боялась і все буде добре,

– сказала вона.

Анастасія додала, що коли лежала в ніші, зверху на диван сіли її бабуся й дідусь. Коли російські військові зайшли до їхнього будинку, побачили зляканих бабусю й дідуся, що, можливо спинило росіян і будинок вони не дуже перевіряли.

"Запитували у батьків, де ваші діти. Вони сказали, що старший син живе окремо, а донька в Харкові, бо розпочалась війна і вона там залишилась. Утім насправді я була в диванній ніші й чула все, що вони говорили", – розповіла дівчина.

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