Крымский полуостров важен для Путина не как территория с людьми. Именно это диктатора волнует в последнюю очередь. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Территория для военных баз

Журналист Виталий Портников считает, что подрывом Каховской ГЭС Владимир Путин продемонстрировал, что ему Крым не нужен. Выгоду он получал от полуострова только от военной базы, плацдарма.

В то же время Каховское водохранилище обеспечивало те же промышленные объекты и объекты военной инфраструктуры.

Крым нужен Путину, но как сакральный кусок земли без людей. Ему неважно, кто там будет и будет ли кто вообще. Важно, чтобы там стояли военные базы, базировался флот. И сам Крым был его вехой как "собирателя земель",

– отметил Борис Тизенгаузен.

Российский диктатор сначала захватил украинский Крым, потом решил пойти дальше. Последующие попытки уже не закончились успехом, однако развлечься Путин мог хотя бы из Крыма. Но это и ненадолго.

"Это ему важно для себя. А что Путину важно для себя будет важнее, чем многие вещи. Особенно важнее, чем люди", – подчеркнул политтехнолог.

Большой проблемой то, что что бы ни сказал или ни сделал Путин, для многих крымчан он до сих пор будет "президентом мира". Очевидно, не для всех, но некоторые до сих пор обожают диктатора. Как и собственно русские, которых отправляют воевать в Украину, а они и родственники с "Ладой" и рады этому.

Борис Тизенгаузен о важности Крыма для Путина: смотреть видео

Как жизнь Крыма усложнит подрыв Каховской ГЭС