Крым может отличаться по статусу, но в любом случае –это территория Украины, –Плетенчук

Крым – это территория Украины, однако полуостров может отличаться тактическим или стратегическим статусом. Кроме того, отделять Крым от украинских территорий невозможно.

Об этом заявил спикер Военно-морские силы Дмитрий Плетенчук в эфире канала "Эспрессо". Так он прокомментировал разговоры о том, чтобы провести "референдум" во временно оккупированном Крыму, как это предложили в Польше, передает 24 Канал.

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Плетенчук ответил о статусе Крыма

Комментируя предложение Радослава Сикорского о проведении референдума в Крыму, Плетенчук отметил, что это невозможно, ведь это исключительно украинские территории. Представитель ВМС отметил, что присутствие любых единиц там гарантирует лишь то, что регион не будет оставаться безопасным. Сейчас цель Украины – это полное отсутствие в Азово-Черноморском регионе боевых единиц России.

Кроме того, Украина не выделяет Крым как какую-то особую территорию.

Мы не выделяем Крым среди других, как какую-то отдельную территорию. Это такая же территория, как и другая. Эта территория так же оккупирована врагом, в так же нуждается в освобождении. Так, она (территория Крыма – 24 Канал) может отличаться по своему тактическому или стратегическому статусу, но в любом случае – не является исключением для нас,

– заявил Плетенчук.

Он также добавил, что сейчас ситуация в Черном море контролируемая, хотя в акватории есть одна подводная лодка. По словам Плетенчука, она выполняет задачи по охране базирования российских кораблей в Новороссийске. Сейчас Силам обороны известно конкретный район, где вражеская лодка выполняет задачи.

Сейчас Россия пытается защитить Крым, который сами российские пропагандисты "сделали сакральными". На полуострове оккупанты концентрируют максимальное внимание и пытаются его защитить больше, чем собственные территории. По словам Плетенчука, ярким примером этого является ситуация в Курской области.