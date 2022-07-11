россию постиг очередной грандиозный провал в оккупированном Крыму

Ассоциация реинтеграции Крыма сообщает о фейках оккупантов касательно крымского судостроения. Несколько суток назад руководство государства-агрессора сделало для себя "открытие" об отсутствии в россии необходимых объемов торгового флота и практических возможностей его развития.

Имитация вместо успехов

Озвученные громкие заявления кремля о "возрождении морского флота" обусловили российских чиновников заниматься "имитацией бурной деятельности".

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В частности, министр промышленности и торговли россии денис мантуров на встрече с путиным пообещал "реанимировать" производство судов "Олимпия" на заводе "Море" в оккупированной Феодосии и "продолжить" производство судов "Комета".

Действительно, после захвата завода "Море" с 2014 года оккупанты, кроме попыток строительства на нем ряда военных заказов, передали на строительство на нем два судна типа "Комета 120М", которые ранее строились на заводе "Вымпел" в рыбинске.

При этом если "Комета 120М" – попытка российской модернизации советской модели судна на подводных крыльях, то "Олимпия" была еще советским проектом и строилась в начале 90-х годов в количестве трех судов.

Предполагаемый финал

Общим и ключевым в проектах этих кораблей являются мощные двигатели немецкого концерна MTU Friedrichshafen GmbH, являющиеся главными составляющими проекта. Отказ этого европейского производителя поставлять свою продукцию агрессору привел к попыткам замены двигателей китайскими, но это привело к практической невозможности надежной эксплуатации "Кометы".

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Пока россияне обещают наладить выпуск "собственных двигателей" для "Комет", но это пока остается утопическим, ведь они не смогли это сделать даже для строительства военных скоростных катеров.

В этих условиях упоминание не очень удачного проекта "Олимпии" тридцатилетней давности свидетельствует об отсутствии каких-либо реальных перспектив в судостроении для оккупированного Крыма.

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