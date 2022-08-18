Оккупанты в Севастополе загружают "Калибры" на подлодку

18 августа 2022 , 18:21
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Источник:

"Крым.Реалии"

В Южной бухте Севастополя россияне загрузили крылатые ракеты "Калибр" на подлодку проекта 636.3 "Варшавянка".

18 августа оккупанты загрузили на подлодку "Варшавянка" транспортно-пусковые контейнеры с крылатыми ракетами типа "Калибр". Оружие нагружали с помощью плавучего крана, по окончании отошедшего от причала, у которого пришвартована субмарина.

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Сейчас в Южной бухте находится только одна подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Всего в составе черноморского флота агрессора их 6:

  • Б-261 "Новороссийск",
  • Б-237 "Ростов-на-Дону",
  • Б-262 "Старый Оскол",
  • Б-265 "Краснодар",
  • Б-268 "Великий Новгород",
  • Б-271 "Колпино".

Каждая подлодка может нести 4 крылатые ракеты "Калибр-ПЛ".

Также в составе черноморского флота России есть подлодка "Алроса" проекта 877В "Палтус". После ремонта и модификации он получил возможность нести ракеты "Калибр-ПЛ", но после проведения испытаний его снова поставили на ремонт.

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В ОК "Юг" сообщили, что по состоянию на утро 18 августа Россия держит на дежурстве в Черном море два носителя крылатых ракет "Калибр".

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Автор: Анастасія Кушпіт