Символически важный, –в Польше предложили провести "честный референдум" в Крыму

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает провести "честный референдум" в Крыму. Для этого полуостров надо передать под мандат ООН.

Об этом глава МИД Польши заявил во время дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве. По его словам, для определения дальнейшей судьбы полуострова надо спросить у законных жителей.

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ООН должна провести референдум среди крымчан

Сикорский считает, что Крым имеет важное символическое значение для российского лидера Владимира Путина, но является стратегически значимой территорией для Украины. Поэтому, по его мнению, заключение мирного соглашения между Украиной и Россией невозможно без демилитаризации полуострова.

Польский министр заявил, что если обе стороны будут настроены на это, можно найти решение.

Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее ... И мы могли бы отложить это на 20 лет,

– сказал Сикорский.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины, подчеркивая, что Турция с первого дня выступала против оккупации полуострова.