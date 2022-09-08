Коллаборанты прицепили лампу на один из столбов Мариуполя и радуются

Во временно оккупированном Мариуполе коллаборанты пытаются сделать вид "счастливой" жизни. Они даже радуются одной лампе на столбе.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. Так, захватчики гордятся "освещением" проспекта Победы.

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В Мариуполе местные возмущены жизнью

Как стало известно, коллаборанты прицепили лампу на один из столбов, а остальные остались пустыми.

Наверное, по мнению так называемой "власти" – этого хватит жителям,

– отметили в горсовете.



Колобаранты повесили только одну лампу / фото Мариупольский горсовет

В то же время мариупольцы придерживаются другого мнения. Люди возмущены отношением коллаборантов, для которых главное лишь показать видимость "улучшения".

"Дайте людям свет в дома! Дайте газ! Вывезите мусор!"

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Какая ситуация в Мариуполе: последние новости

В Мариуполе вечером 5 сентября люди слышали автоматные очереди. Местные жители сообщают, что звуки раздавались в разных районах города.

В городе зафиксировали усиление "фильтрационных" мер оккупационной администрацией. Для этого враг завез в Мариуполь новые группы "кадыровцев".

К тому же российские оккупанты планируют депортировать нетрудоспособное население из Мариуполя, расселяя его в россии. В кремле хотят искусственно изменить национальный состав, заселив город россиянами из депрессивных регионов.

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