Коллаборанты прицепили лампу на один из столбов Мариуполя и радуются
Источник:Мариупольский городской совет
Во временно оккупированном Мариуполе коллаборанты пытаются сделать вид "счастливой" жизни. Они даже радуются одной лампе на столбе.
Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. Так, захватчики гордятся "освещением" проспекта Победы.
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В Мариуполе местные возмущены жизнью
Как стало известно, коллаборанты прицепили лампу на один из столбов, а остальные остались пустыми.
Наверное, по мнению так называемой "власти" – этого хватит жителям,
– отметили в горсовете.
Колобаранты повесили только одну лампу / фото Мариупольский горсовет
В то же время мариупольцы придерживаются другого мнения. Люди возмущены отношением коллаборантов, для которых главное лишь показать видимость "улучшения".
- "Дайте людям свет в дома! Дайте газ! Вывезите мусор!"
- "Наши дети мерзнут в темноте"
- "Кощунство хвастаться освещением улиц, когда дети без света и газа"
- "Стыдно выставлять в новостной ленте"
Какая ситуация в Мариуполе: последние новости
В Мариуполе вечером 5 сентября люди слышали автоматные очереди. Местные жители сообщают, что звуки раздавались в разных районах города.
В городе зафиксировали усиление "фильтрационных" мер оккупационной администрацией. Для этого враг завез в Мариуполь новые группы "кадыровцев".
К тому же российские оккупанты планируют депортировать нетрудоспособное население из Мариуполя, расселяя его в россии. В кремле хотят искусственно изменить национальный состав, заселив город россиянами из депрессивных регионов.
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