"Русский мир" показал оскал в расстрелянном Мариуполе: за чем "освободители" пришли на руины

Российские оккупанты безжалостно грабят захваченный и разрушенный ими Мариуполь. Имущество местных жителей из ограбленных квартир и гаражей целыми караванами идет в россию.

Обогащение на костях

Вот характерный случай. Житель города наивно ищет свой украденный "багги", который мародеры вытащили из взломанного гаража и вывезли в Донецк.

Не пропустите У России все идет по плану: беда в том, что план – полное г***о



Житель Мариуполя надеется найти свой "багги", который украли российские мародеры / Фото из фейсбука Дениса Казанского



Люди не оставляют надежду найти имущество, вывезенное оккупантами / Фото из фейсбука Дениса Казанского

В ответ ему пишут, что таких случаев полно, и вернуть машину уже вряд ли получится, потому что в Донецке обчистили все автосалоны и так и не вернули украденное. К тому же машину вообще могли отвезти в россию, а там уже не найдешь.

"Русский мир" во всей своей красоте. Сколько бы россияне не прикрывали свое нападение на Украину какими-то высокими целями, главная цель для них – просто вот такой наглый и откровенный грабеж местного населения. Да-да, того же русскоязычного населения, которое пути якобы защищает.

Важное – во что российские оккупанты превратили уютный Мариуполь: смотрите видео

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