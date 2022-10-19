В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник Жертвам Голодомора возле драмтеатра
Российские оккупанты демонтировали в Мариуполе памятник Жертвам Голодомора. Он стоял недалеко от драмтеатра с 2004 года.
Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Россияне пытаются стереть украинцам память, мол, их дезинформировали ранее.
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Россияне снесли памятник Жертвам Голодомора
Оккупационная администрация Мариуполя приказала снести мемориал "Жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов и политических репрессий". В драмтеатр приехал автокран и демонтировал гранитный памятник с перетянутыми лентой колосьями и колючей проволокой. После этого грузовик вывез его в неизвестном направлении.
Оккупанты планируют переработать гранит в стройматериалы. В то же время, коллаборанты оправдывают очередное варварство россиян. В частности, сотрудник Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский заявил, что на самом деле от голода больше всего пострадали не украинцы, а Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ.
В свою очередь глава штаба организации "Молодая Республика" Евгения Кротова заявила, что мемориал якобы был символом политического дезинформирования.Обратите внимание! Голодомор 1932 – 1933 годов – акт геноцида украинского народа путем создания искусственного массового голода. Всего уничтожили более 7 миллионов человек, преимущественно украинцев, на территории Украинской СРР и 3 миллиона украинцев за ее пределами – на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье, Казахстане. Голодомор вызвали сознательные и целенаправленные меры высшего руководства СССР во главе со Сталиным. Они были рассчитаны на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.
Кратко о ситуации в Мариуполе
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе осталось 130 тысяч человек. По меньшей мере, 60 – 70% из них будут без отопления.
- Россияне также понимают проблемы с отоплением в городе и активно продвигают идею так называемой эвакуации на территорию России на зимний период.
- Кроме того, Андрющенко отметил, что количество россиян в городе стремительно увеличивается. По его информации, без учета военных их уже 15 тысяч. Оккупанты планируют до конца года завезти еще 25 тысяч человек.
- Заметим, что захватчики пытаются делать все для зрелищной картинки. На очередном видео из оккупированного города видно, как местные часами стоят в очереди за гуманитарной помощью.
Стоит посмотреть – как сейчас выглядит драмтеатр в Мариуполе: видео