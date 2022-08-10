оккупанты в Мариуполе рассылают смс с призывом мобилизоваться в их армию

В оккупированном Мариуполе захватчики стали посылать сообщения о вступлении в вооруженные силы россии. Таким образом скрытая мобилизация набирает обороты.

Мужчин, проживающих в Мариуполе, просят срочно эвакуироваться. Об этом заявил советник главы города Петр Андрющенко.

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Мобилизация – условие выживания гауляйтеров

"Рекламное" сообщение о вступлении в армию кафиров получили пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс".

Источники из окружения гауляйтера иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации – одно из условий его выживания. Буквально. Мариупольские мужчины. Эвакуируйте пока есть возможность. Не превращайте себя в пушечное мясо,

– призвал Андрющенко.

Это свидетельствует о том, что у российских кафиров не все так хорошо на фронте, как они это пытаются показать по своим пропаганд-каналам. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей оккупированных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции.



Сообщение мариупольцам от кафиров / фото Петр Андрющенко

Как оккупанты проводят мобилизацию

Напомним, что в апреле в окрестностях Мариуполя кафиры начали принудительно мобилизовывать мужчин. Их хотят использовать как пушечное мясо в уличных боях.

Кафиры пытались мобилизовать украинских мужчин в захваченном Изюме. Однако у них не получилось заставить людей, вероятно, никто не вызвался стать в ряды российской армии.

Важно отметить, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в скором времени не останется мужчин. Источники 24 канала в разведке сообщают, что российские кафиры снова начали проводить принудительную "мобилизацию".

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