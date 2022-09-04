3 суток через 4 страны мира: тяжелый рассказ переселенки о выезде из Мариуполя во Львов

Из-за блокирования и уничтожения Мариуполя жителям города пришлось покидать свой дом. Однако часто для того, чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию, люди ехали через несколько стран.

Одной из тех, кому пришлось проехать несколько стран, чтобы вернуться на подконтрольную Украине территорию, стала Оксана Тищенко. Историей выезда из Мариуполя женщина поделилась в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале.

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Из Мариуполя в Донецк, а оттуда через 4 страны.

В марте женщина хотела выехать в Бердянск, чтобы оттуда попасть в Запорожье, однако оккупанты не пускали. Поэтому был выбор – оккупированный Донецк, из которого Оксане пришлось бежать в 2014 году или россия. Женщина решила уехать в Донецк. Там оккупанты отправили на фильтрацию, однако из-за донецкой прописки там относились к Оксане лучше.

Однако Оксана не могла оставаться в Донецке слишком долго – ее муж был на заводе "Азовсталь". Потому женщина вместе со своей дочерью и матерью решила выехать на подконтрольную Украине территорию.

Но для того, чтобы вернуться в Украину, женщине пришлось ехать в россию, а оттуда через 4 страны возвращаться на родину.

Мы нашли перевозчиков и уехали в Варшаву через всю россию, Эстонию, Литву и Латвию. Уже из Польши мы сами добрались до Львова. Здесь нас встретили родственники, и мы жили у них несколько месяцев. В общей сложности дорога заняла 3 суток,

– рассказала женщина.

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