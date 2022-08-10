Партизаны в Мелитополе открыли охоту на организаторов псевдореферендума, – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны открыли охоту на организаторов псевдореферендума в Запорожской области. Они делают все, чтобы не допустить этот шабаш.

Возле штаба "единой россии" в центре Мелитополя произошел взрыв. Городской голова Иван Федоров прокомментировал произошедшее в национальном телемарафоне.

Обратите внимание – В Мелитополе прогремел взрыв возле штаба "единой россии", где оккупанты готовятся к "референдуму"

Как партизаны останавливают псевдореферендум

По словам Федорова, уже объявили охоту на всех причастных к организации псевдореферендума на территории временно оккупированной Запорожской области.

Силы сопротивления не будут наблюдать молча, а будут действовать и делать все, чтобы не допустить этого шабаша,

– отметил мэр.

Он добавил, что референдума в области не будет, потому что это невозможно.

"Будет только какая-то пропагандистская картинка, в которой они скажут, что какие-то 60% проголосовали за вступление в россию. Потому что сегодня они в шоке от получаемых цифр", – сказал Федоров.

Как оккупанты готовятся к псевдореферендуму

российские оккупанты завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области. Они провели "форум" в городском Дворце культуры.

Напомним, что россия хочет аннексировать пятую часть Украины. Фейковый "референдум" страна-оккупант хочет организовать в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

В то же время, украинцев призвали быть осмотрительными и не участвовать в этих преступных действиях врага.

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