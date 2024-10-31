В Генштабе заявили об отражении штурмов возле Селидово

Ситуация на фронте непростая и динамичная. В частности, в районе Селидово, что в Донецкой области, отбили штурмы.

Вечером 30 октября сообщали об оккупации Селидово. В то же время в Генштабе отметили об отражении штурма там.

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Ситуация напряженная

Силы обороны Украины отбили штурмы российских оккупантов в направлении города Селидово Донецкой области.

По информации военных, на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Украинские военные отбили 28 штурмов войск в районе населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

Итак, в Генштабе не подтверждают оккупацию Селидово. Также сложная ситуация на Кураховском направлении. Там Силы обороны отбили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил 8 штурмов позиций ВСУ в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки. Активно применял для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.