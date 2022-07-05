Кадыровцы умышленно уничтожили мусульманскую мечеть в Северодонецке: вероятно, есть погибшие

Россияне в захваченном Северодонецке решили показать свою "культуру". Они готовы уничтожать даже то, что сами называют святым.

Российским оккупантам благодаря безумному огневому превосходству удалось захватить Северодонецк. ВСУ отступили на вторую линию обороны во избежание больших потерь и вернуться с совсем другими огненными мощностями.

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Разрушение мечети

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, кадыровцы умышленно уничтожили мечеть в Северодонецке. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время уточняется. Возможно, они нанесли удар по зданию, когда там были люди.

Недавно они в своих роликах заявляли о том что воюют против Украины, потому что хотят защитить ислам. Оказывается, для того чтобы с исламом ничего не случилось, кадыровцам просто нужно перестрелять друг друга.

Кадыровцы открыли огонь по Исламскому культурному центру "Бисмелье" в Северодонецке. Они знали, что там скрываются люди, и умышленно начали обстрелы, когда мирные вышли во двор набрать воды из скважины. Вероятно, есть погибшие, информация уточняется. Религиозный центр уничтожен полностью,

– рассказал Гайдай.

Он добавил, что кадыровцев обязательно ждет небесная кара, о приближении которой позаботятся наши героические ВСУ.

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