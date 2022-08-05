Мы выехали, а через 3 часа по центру ехали танки, – переселенка о начале войны в Сумах

Елене, переселенке из Сум, удалось уехать из города 24 февраля до того, как по центральной улице начали ездить танки российских захватчиков. Семья женщины не думала, что им придется бежать из родного дома.

Город Сумы расположен в 40 километрах от границы. Все говорили, но никто не мог поверить, что может быть.

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Выехали из города, а уже через три часа ехали танки.

В рамках проекта 24 канала СВОИ Елена рассказала, что сначала у нее были шок и паника. Однако выбор был невелик и пришлось бежать. Страшно вообразить, что было бы, если российская техника зашла в город очень быстро.

Тем более, мы выехали 24 февраля, а через три часа буквально по центральной улице ехали танки. Выехали где-то в 13 часов. Дальше нам уже звонили по телефону знакомые и говорили, что видят танки,

– рассказала переселенка.

По словам Елены, до 24 февраля ее семья ничего не планировала. Они не покупали билеты, не заправляли машину, не снимали деньги с банкоматов.

"23 февраля у меня был простой рабочий день. Закончилась смена, и я пошла домой на отдых – 2 через 2 работала. Утром 24-го началась паника. Муж поехал на заправку, а там уже очередь по 3 – 4 часа. Я в это время уже собирала сумки", – добавила женщина.

Сумы под обстрелами

Уже 5 марта уехать или заехать в Сумы было невозможно, потому что все было заблокировано колоннами вражеской техники. Уже в апреле оккупанты отступили от города и области.

В настоящее время захватчики продолжают обстреливать Сумщину. В июле российские оккупанты бросили 2 ракеты на Белопольскую общину, впоследствии 5 – на Хотинскую. После этого – российский вертолет обстрелял Миропольскую общину.

Кроме того, в Сумской области зафиксированы минометные обстрелы Краснопольской и Миропольской общин, прошло без жертв и разрушений.

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