путин дал указание провести аннексию Юга Украины до 11 сентября, – МВД

Перед ставленниками кремля стоит серьезная задача. Им необходимо организовать аннексию Юга. А сделать это следует до 11 сентября.

Соответствующее заявление сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что враг к середине сентября сделает все необходимое, чтобы временно оккупированные территории Херсонщины и Запорожья стали частью россии.

Читайте также Взрывы в Одессе и Никополе и завершение оперативной паузы россиян: основное за 143-й день войны

оккупанты все подгоняют под особые даты

Враг не просто так решил выбрать 11 сентября. Именно в этот день в 2001 году произошел теракт в США, всколыхнувший весь мир. Поэтому под эту дату враг попытается еще раз бросить вызов американским властям.

Ни для кого уже не секрет, что кремль дал указание провести аннексию Юга Украины до 11 сентября. Это день российского "единого голосования". Поэтому они будут подгонять все под 11 сентября,

– подчеркнул Денисенко.

Референдумов не будет

Он также убежден, что в этот раз обойдется без всяких псевдореферендумов. Напомним, что их должны были провести еще весной, но настроения местного населения не позволили оккупантам претворить в жизнь свои замыслы. Не исключено, что в этот раз они даже не будут пытаться таким образом захватить территории.

В то же время, советник министра внутренних дел подчеркнул, что на это Украина обязана реагировать. Но говорится уже не о дипломатии, а о военном ответе. По его мнению, иначе просто быть не может.

россияне пытаются запугать горожан

Вадим Денисенко также напомнил, как ведут себя захватчики на временно оккупированных территориях. Они не устают подчеркивать, что пришли навсегда. И что, мол, планируют здесь строить россию. Все это враг делает с простой целью: запугать горожан и сделать их покорными.

Советник министра подчеркнул, что это очередной элемент "спецоперации". Но он психологичный и направлен на подавление возможного сопротивления. Денисенко убежден, что разгон соответствующих нарративов, по мнению оккупантов, позволит избавиться от партизанского движения.

Впрочем, реальность несколько иная. На Юге Украины партизаны продолжают устраивать врагу "теплый" прием. Местами появляются объявления с напоминаниями о том, что скоро придут ВСУ. А еще иногда что-то плохое случается с самими оккупантами. То любимый ресторан взрывается, то машина.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео