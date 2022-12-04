Окружим и подождем, пока не умрут от голода, – Арестович о намерении оккупантов бежать из ЗАЭС
Недавно стало известно, что российские оккупационные войска готовят очередной "жест доброй воли". Захватчики планируют покинуть территорию ЗАЭС.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник ОП Алексей Арестович. По его словам, украинским войскам даже не придется ничего делать, пишет 24 канал.
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Россияне оказались в окружении
Российский политический деятель Марк Фейгин предположил, что оккупанты могут выйти с территории атомной электростанции в обмен на ослабление санкций и стабильную работу российских нефтепроводов.
Однако в ответ Арестович заявил, что это все – лишь "сладкие разговоры об очередном жесте доброй воли". Поэтому советник ОП смоделировал ситуацию выхода оккупантов из ЗАЭС.
Он саркастически пошутил, что группы польских наемников и украинские танкисты "с заваренными люками" прорвутся в Мелитополь. Поэтому Энергодар останется в безнадежном тылу, без оснащения и в полном окружении.
Арестович рассказал, что ЗАЭС скоро будет под украинским контролем: смотрите видео
Нам здесь даже воевать не нужно. Мы окружим, подождем, пока они умрут от голода и без единой царапины возьмем ЗАЭС,
– сказал Арестович.
По его словам, российские солдаты отлично понимают свое положение. Поэтому все эти разговоры – это лишь попытка россиян обеспечить оборону юга и не попасть в ловушку.
Ситуация на ЗАЭС: главное
- На днях российские СМИ со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, сообщили, что российские войска готовы к новому "жесту доброй воли" – покинуть территорию захваченной ими Запорожской АЭС и передать станцию под контроль Украины.
- Путин якобы готов пойти на такой шаг, несмотря на то, что ранее категорически отказывался сотрудничать с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности над ядерным объектом.
- Так, "по плану" Кремля ЗАЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ. Отмечают, что российские войска покинут территорию атомной станции, но полностью не выйдут из Запорожской области.
- Вероятно, в обмен на выход оккупантов из Запорожской АЭС, Путин и его приспешники будут требовать гарантий бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.
- Добавим, что предпосылки увольнения ЗАЭС действительно существуют. Например, Россия начала отводить отдельные подразделения своих войск с временно оккупированной ими территории в Запорожской области и готовится к эвакуации коллаборантов.