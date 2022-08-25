Британская разведка назвала основные риски пребывания оккупантов на ЗАЭС

Под оккупацией россиян по-прежнему находится Запорожская АЭС. Захват станции продолжает создавать риски ядерной безопасности.

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, оккупанты сосредоточивают свою технику около 5 энергоблока Запорожской АЭС. россияне хотят скрыть свою технику на станции.

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Какие риски создает оккупация ЗАЭС

В Великобритании считают, что россия будет использовать любую военную активность на Запорожской АЭС в пропагандистских целях – оккупанты пытаются убеждать не только своих граждан, но и мир, что якобы Украина стоит за обстрелами станции.

Помимо постоянных провокативных обстрелов с российской стороны, оккупация станции несет и другие риски. В частности, в британской разведке отмечают, что главным риском являются возможные сбои в работе охлаждающих реакторов, повреждение резервных источников питания или ошибки в работе работников станции, которые вынуждены работать под давлением.

Оккупация ЗАЭС: главное

Крупнейшая атомная электростанция Украины и Европы с марта находится под российской оккупацией. С начала августа россияне начали обстреливать территорию ЗАЭС в Энергодаре. Обвиняя в атаках Украину. оккупанты занимаются ядерным терроризмом.

Для усиления давления россия анонсировала "масштабные провокации" с якобы украинской стороны, однако все заявления кремля следует воспринимать с точностью до наоборот. Чтобы усилить шантаж, оккупанты дважды в неделю объявляют выходные дни на ЗАЭС – 19 и 23 августа.

В МАГАТЭ заявили, что уже в ближайшие дни их миссия должна отправиться на ЗАЭС.

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