Как пишет Ассоциация реинтеграции Крыма, оккупанты "усилили" мелитопольских коллаборантов крымским мошенником.

Какое ехало, такого встретило

Согласно заявлениям российской пропаганды, преступную фейковую "администрацию" оккупантов в Мелитополе "усилили" двумя новыми так называемыми "заместителями губернатора" евгения балицкого – виктором емельяненко и андреем козенко, который якобы должен заниматься преступной "экономической интеграцией".

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"Резюме" для тюрьмы

И если функционер Запорожской областной администрации времен президентства виктора януковича емельяненко является обычным примером неудачника-оборотня, то у козенко более интересная история. андрей козенко тесно связан с фейковым "председателем Крыма" сергеем аксеновым и активно продвигался им и его российскими кураторами на должности в Автономной Республике Крым до 2014 года.

При оккупации Крыма козенко до 2016 года был так называемым "заместителем председателя" фейкового "крымского правительства оккупантов", а затем он стал так называемым "крымским депутатом государственной думы" от "единой россии".

Ассоциация уже писала о совместных аферах козенко и другого протеже аксенова, бывшего "мэра" Ялты андрея ростенко по уничтожению больниц и поликлиник Южного берега Крыма и о преступной "передаче" их территорий для подконтрольных агрессору застройщиков типа бандита дмитрия тюкаева.

Показательно, что потом, в рамках борьбы кланов российских спецслужб за контроль над разграблением Крыма, аксенов был вынужден "пожертвовать" ростенком и тюкаевым, но козенко свою роль в криминальных схемах сохранил.

Определенную роль здесь могла сыграть "связка" козенко с денисом пушилиным, подконтрольным захватчикам "вожаком" донецких террористов, при этом козенко с 2016 года даже был фейковым "представителем" террористической псевдореспублики на полуострове, а террорист пушилин – крестным отцом детей козенко.

Впрочем, такой "крестный отец" не спас козенко, когда тот вместе с помощником денисом волковым, действуя через подставную людмилу силюк, решил захватить коктебельскую туристическую базу "Якир", при этом подделав "документы" и выбросив из сделки московских бизнесменов, у которых козенко и получил средства на аферу с базой.

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Но московские "инвесторы", действовавшие через некую светлану харитонову, оказались для кремля "очень непростыми людьми", из-за чего волков был вынужден скрываться от них только во Вьетнаме, а в отношении козенка "острые вопросы" поставили к руководству государственной думы тогдашним заместителем председателя следственного комитета России, нынешним генеральным прокурором агрессора, игорем красновым.

На коротком поводке у кремлевских хозяев

"Завершилось" это тем, что козенко "не продлили абонемент" фейкового "депутатства в государственной думе", и он даже был вынужден фиктивно расставаться с собственной женой для укрывательства на случай ареста.

С начала 2022 года, в рамках подготовки кремлем масштабной российской агрессии, козенко начал имитировать "поддержку" террористической псевдореспублики полуфиктивными "крымскими казаками" и "ополченцами", о чем также Ассоциация реинтеграции Крыма писала.

Сама преступная роль козенко в Мелитополе будет очевидно связана с налаживанием преступных схем разграбления народного хозяйства оккупированных районов Запорожской области в рамках соответствующего "сотрудничества" с его приспешниками в оккупированных Донецке и Симферополе, а его уже сформирована роль "подследственного" в "крымских делах" позволяет кремлю держать его на очень коротком крючке.

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