Яке їхало, такого здибало

Згідно із заявами російської пропаганди, злочинну фейкову "адміністрацію" окупантів у Мелітополі "посилили" двома новими так званими "заступниками губернатора" євгена балицького – віктором ємельяненком та андрієм козенком, який нібито має займатися злочинною "економічною інтеграцією" з агресором.

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І якщо функціонер Запорізької обласної адміністрації часів президентства віктора януковича ємельяненко є звичайним прикладом невдахи-перевертня, то козенко має цікавішу історію. андрій козенко тісно пов'язаний із фейковим "головою Криму" сергієм аксьоновим та активно просувався ним та його російськими кураторами на посади в Автономній Республіці Крим до 2014 року.

"Резюме" для в'язниці

За умов окупації Криму козенко до 2016 року був так званим "заступником голови" фейкового "кримського уряду окупантів", а потім він став так званим "кримським депутатом державної думи" від "єдиної росії".

Асоціація вже писала про спільні афери козенка та іншого протеже аксьонова, колишнього "мера" Ялти андрія ростенка зі знищення лікарень та поліклінік Південного берегу Криму та про злочинну "передачу" їх територій для підконтрольних агресорові забудовників типу бандита дмитра тюкаєва.

Показово що потім, у межах боротьби кланів російських спецслужб за контроль над розграбуванням Криму, аксьонов був змушений "пожертвувати" ростенком та тюкаєвим, але козенко свою роль у кримінальних схемах зберіг.

Певну роль тут могла зіграти "зв'язка" козенка із денисом пушиліним, підконтрольним загарбникам "ватажком" донецьких терористів, при цьому козенко з 2016 року навіть був фейковим "представником" терористичної псевдореспубліки" на півострові, а терорист пушилін – хрещеним батьком дітей козенка.

Втім такий "хресний батько" не врятував козенка, коли той разом із помічником денисом волковим, діючи через підставну людмилу силюк, вирішив захопити коктебельську туристичну базу "Якір", при цьому підробивши "документи" та викинувши із оборудки московських бізнесменів, у яких козенко власне й отримав кошти на аферу з базою.

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Але московські "інвестори", які діяли через таку собі світлану харитонову, виявилися для кремля "дуже непростими людьми", через що волков був змушений переховуватися від них аж у В'єтнамі, а щодо козенка "гострі питання" поставили до керівництва державної думи тодішнім заступником голови слідчого комітету росії, нинішнім генеральним прокурором агресора, ігорем красновим.

"Завершилося" це тим, що козенку "не подовжили абонемент" фейкового "депутатства у державній думі", і він навіть був змушений фіктивно розлучатися із власною дружиною задля переховування майна на випадок арешту.

На короткому повідці у кремлівських господарів З початку 2022 року, в межах підготовки кремлем масштабної російської агресії, козенко почав імітувати "підтримку" терористичної псевдореспубліцки напівфіктивними "кримськими козаками" та "ополченцями", про що Асоціація реінтеграції Криму також вже писала.

Сама злочинна роль козенка в Мелітополі буде очевидно пов'язаною із налагодженням злочинних схем розграбування народного господарства окупованих районів Запорізької області в межах відповідної "співпраці" із його поплічниками в окупованих Донецьку та Сімферополі, а його вже сформована роль "підслідного" у "кримських справах" дозволяє кремлю тримати його на дуже короткому гачку.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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