Не будет никакой общипанной курицы: у Зеленского высмеяли оккупационную версию "герба" Харькова

оккупанты обнаглели настолько, что решили придумать "герб" для временно оккупированной части Харьковщины. Нарисовали так называемый "символ" в лучших имперских традициях. В ОП изрядно "прошлись" по замыслу врага.

Отреагировал на новость о так называемом "гербе" советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал это с помощью известного харьковского мема, который знает вся Украина.

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За такое никто денег не даст, – Подоляк

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил бы классик, увидев оккупационную версию "герба" Харькова,

– написал Подоляк.

Советник Андрея Ермака заверил, что в Москве вообще ничего не знают о харьковчанах, ведь думают, что здесь можно кого-нибудь сломать. Подоляк подчеркнул, что "никакой общипанной российской курицы на гербе никогда не будет".

На так называемый "герб" оккупанты налепили все, что можно

Любители тянуть на постаменты памятники Ленину не могли, очевидно, удержаться, чтобы не продемонстрировать свои имперские амбиции. Они кое-как слепили то, что назвали "гербом Харьковской области".