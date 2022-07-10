Відреагував на новину про так званий "герб" радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував це з допомогою дуже відомого харківського мему, який знає вся Україна.

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За таке ніхто грошей не дасть, – Подоляк

"У вас нудні обличчя, вам ніхто грошей не дасть", – відповів би класик, побачивши окупаційну версію "герба" Харкова,

– написав Подоляк.

Радник Андрія Єрмака запевнив, що у Москві взагалі нічого не знають про харків'ян, адже думають, що тут можна когось зламати. Подоляк наголосив, що "ніякої общипаної російської курки на гербі ніколи не буде".

На так званому "гербі" окупанти наліпали все, що можна

Любителі тягнути назад на постаменти пам'ятники Леніну не могли, очевидно, втриматись, щоб не продемонструвати свої імперські амбіції. Вони абияк зліпили те, що назвали "гербом Харківської області". Начеюто дял цього горе-"шедевру"