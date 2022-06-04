Оккупационная "власть" ходит в бронежилетах и с охраной: на Юге местные продолжают сопротивляться

Жители временно оккупированной Херсонской области продолжают сопротивляться российским захватчикам. Те в свою очередь опасаются за свою жизнь.

Об этом сообщили в ночь на 4 июня в ОК "Юг". В ведомстве подчеркнули, что руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах.

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Жители Херсона оказывают мощное сопротивление

Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки против захвата.

Поэтому руководство оккупационных властей начало передвигаться с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах.

Имеют страх за свою жизнь,

– отмечают в ОК "Юг".

Командование добавляет, что для собственной защиты в район Херсона подтянули до 4 самоходных орудий большой мощности типа "Пион"

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