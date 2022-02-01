Оккупационного "судью" будут судить за незаконную депортацию украинцев из Крыма

Прокуратура Крыма направила обвинительный акт в суд – в отношении судьи Армянского городского суда. Служители Фемиды инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. После 2014 года обвиняемая перешла на службу к государству-оккупанту

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Судья реализовывала политику России

После этого судья реализовывала политику России. Говорилось о вытеснении несогласных с оккупационным режимом граждан Украины.

Так называемая "служитель Фемиды" приняла решение о выдворении с территории полуострова 33 украинцев. Мол, у них не было необходимых разрешительных документов.

Никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации не нужны украинцам, чтобы проживать на территории Крыма. Этого

Что нарушила судья:

нормы международного гуманитарного права, в частности, Конвенцию о защите гражданского населения во время войны,

статьи Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

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В Раде будут расследовать причины оккупации Крыма: коротко

1 февраля в Верховной Раде создали временную следственную комиссию, которая будет расследовать причины оккупации полуострова.

Работа над формированием ВСК длилась 2 года.

В состав временной следственной комиссии вошли представители "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ.

Срок полномочий – 1 год.

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