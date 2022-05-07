Оккупационные войска обстреляли село в Харьковской области: погибла молодая девушка

Оккупационные войска 7 мая обстреляли село Коробочкино Чугуевского района Харьковской области. Есть жертва.

Вражеский снаряд попал в частный дом. В результате погибла 28-летняя девушка.

Важно На улицах до сих пор опасно, – Синегубов об обстреле Харькова и области

Местные власти просят жителей Харьковщины быть осторожными и внимательными.

Не пренебрегайте сигналами тревоги. Без необходимости не выходите из укрытий,

– отметили в Харьковской ОВА.

Ракетный удар по Харьковщине

Утром 7 мая российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области. По уточненной информации, оккупанты атаковали общину дважды. Повредили объект критической инфраструктуры, окрестные здания и автомобили. Однако погибших и раненых, к счастью, нет. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.

2 мая оккупанты нанесли по Харькову 2 удара с реактивных систем залпового огня и произвели один артиллерийский обстрел. Они повредили гражданские объекты на Северной Салтовке и ранили двух человек.

Также захватчики обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи и Чугуев. В Чугуевском районе в результате обстрелов пострадал один человек. К слову, сегодня россияне тоже накрыли артиллерией Золочев. Местных просили не покидать укрытие до конца дня.

Обратите внимание! Власти настоятельно рекомендуют в эти выходные не игнорировать воздушную тревогу. Речь идет о 7 – 9 мая. Россия может готовить провокации и активно обстреливать украинские города.

Людям рекомендуют в эти дни оставаться дома и не уходить в места массового скопления. В частности, к памятникам и монументам. В некоторых городах был введен затяжной комендантский час. К примеру, в Одессе и Запорожье.

Какая ситуация в регионе

Ситуация в Харьковской области остается нелегкой. Захватчики продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов возле Харькова.

На изюмском направлении оккупанты ведут воздушную разведку с применением беспилотников – хотят узнать позиции наших войск.

Кроме того, в области россияне взорвали 3 автомобильных моста. Цель – остановить контрнаступление ВСУ. Это произошло около сел Циркуны и Русские Тишки.

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