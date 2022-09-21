Оккупационный режим в Мариуполе набирает обороты: началась мобилизация, на улицах "патрули"

В Мариуполе ежедневно растет количество патрулей. Буквально вчера впервые заметили патруль в гражданской одежде, раньше это делали оккупационные военные.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также отметил, что режим действительно набирает обороты, в первую очередь такая проверка касается мужчин – говорится о проверке документов, они что-то там уточняют, вероятно для мобилизации.

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Эти "патрули" проверяют личные вещи – ищут все то, чем можно нарисовать нашу знаменитую букву "Ї", которая уже стала настоящим символом сопротивления,

– отмечает Андрющенко.

Советник мэра Маруиполя говорит, если в отношении кого-то у этих "проверяющих" есть сомнения – они сразу арестовывают, и человек исчезает.

Такое усиление режима – ответ на несколько вызовов одновременно:

ликвидация сопротивления;

подготовка к мобилизации;

главное – задавить социальный бунт.

Ранее, по словам Андрющенко, оккупанты немного стеснялись применять силу, но сейчас они такими репрессивными методами загоняют людей в дома.

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