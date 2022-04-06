Оккупант, который атакует Мариуполь, засветил нацистские шевроны

Российская пропаганда во главе с Путиным цинично обвиняет Украину в нацизме и объявила о так называемой "денацификации". Но действия российских военных в Украине четко свидетельствуют, что нацисты – в России. Оккупанты даже носят форму с нацистскими шевронами.

Российский оккупант носит нашивку 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова"

Свою любовь к нацизму засветил командир корпуса батальона "Сомали" Тимур Курылкин, принимающий участие в наступлении и "зачистках" блокадного Мариуполя.

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Ставленник Кремля в ОРДЛО Денис Пушилин "наградил" Курылкина и командира штурмового взвода Романа Воробьева.

На униформе Курылкина во время так называемого "награждения" отчетливо видна нашивка в виде несколько видоизмененной нацистской эмблемы "Тотенкопф".



Оккупант засветил нацистские шевроны / Фото ЦПД

В СНБО объяснили, что такую ​​эмблему носили солдаты 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова".

Кроме того, как отметили в СНБО, на рукаве оккупанта виден скандинавский символ "Валькнут" Этот символ часто используют неоязычники и неонацисты.

Сообщается, что в состав донецких самопровозглашенных образований входит целое подразделение, укомплектованное неонацистами. Они используют соответствующую символику, в том числе "Валькнут".

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