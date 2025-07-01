Воевал в Дебальцево: на пути в Луганск выпрыгнул из авто и погиб российский наемник

На временно оккупированном Донбассе мобилизованный россиянин выпрыгнул из машины на ходу. Оккупант воевал против Украины в 2014 году и ехал в исправительную колонию в Луганске.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ASTRA. Наемника везли конвоем в Луганск.

Смотрите также "Ослепили" россиян в Донецкой области: как "Атеш" помог уничтожить позиции операторов вражеских БпЛА

Российский оккупант погиб на пути в Луганск

Военный наемник, которого звали Леонид Любкин выпрыгнул из машины на трассе. По данным российских СМИ, это произошло в ночь на 30 июня. Оккупанта везли в военном УАЗе по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский под конвоем.

На дороге в Луганск Леонид открыл дверь авто и выпрыгнул на дорогу. От полученных травм россиянин скончался на месте.

О Любкине есть несколько интересных фактов в Интернете. В частности известно, что он участвовал в боях под Дебальцево во время проведения в Украине антитеррористической операции. Поскольку он был привлечен к агрессии России против Украины, Леонида Любкина внесли в базу "Миротворец".

Также россиянин имел проблемы с законом, был осужден за побои и кражу. После возвращения Любкин продолжил служить в российской армии – в воинской части города Волгоград. Почему оккупанта везли в Луганск под конвоем – неизвестно.

К слову, российские СМИ пишут, что вечером 30 июня их армия потеряла во временно оккупированном Донецке подполковника Руслана Гарячкина. Оккупант мог погибнуть во время обстрела. Пропаганда говорит, что его жизнь оборвалась якобы "при исполнении служебных обязанностей" на Донецком направлении. Военный был командующим 8-й гвардейской армии России.