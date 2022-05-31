Оккупант намародел телефон на Черниговщине, но не вышел из ICloud: воевать больше не хочет

В ходе боевых действий в селе Ивановка Черниговской области оккупант украл у девушки мобильный телефон. Он забыл выйти из ICloud, так что теперь о нем знают все.

Сержант Кузнецов Антон из воинской части 21005 (74 омсбр) находится в городе Юрга Кемеровской области. Кроме собственных фото и командировочного удостоверения на полигон для восстановления боеспособности он загрузил еще один интересный документ.

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Оккупант не хочет больше воевать

Оккупант, которому удалось выжить на Черниговщине, написал рапорт об отказе участвовать в так называемой "спецоперации", то есть в войне России против Украины. Об этом свидетельствует соответствующий документ, который он сфотографировал на украденный телефон телефона.

Адский концерт Кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления Передать привет орку можно по телефону +7 952 166 36 63

– написали в Страткоме ВСУ.

Фото, которые оккупант сделал на украденный у девушки телефон:

Мародерство и наглость кафиров не имеют границ

За три месяца полномасштабной войны российские захватчики уже отправили в Россию 58 тонн ворованного у украинцев имущества.

Когда кафиры еще находились на Киевщине, то массово грабили там дома мирных людей. Они увозили машины, драгоценности, технику. Но интересно, что некоторые привычные для украинцев вещи кафиры, вероятно, видели впервые. К примеру, они воровали электрические чайники без подставок.

А один из кафиров, укравший игровую консоль Play Station 4 у мариупольца, теперь требует у него пароль к аккаунту . Конечно, он ему отказал. Но оккупант не оставлял попыток выпросить пароль. Муж не отписывал мародера, поэтому тот цинично написал: "Ау, ты ответишь или умер?".

В марте и апреле жители Беларуси начали массово фиксировать, как российские военные гоняют по городу на украденных у мирных украинцев машинах .

Также россияне на уровне страны вывозят с временно оккупированных территорий зерно, металл, медицинскую и фермерскую технику и даже уцелевшие автобусы и троллейбусы. Кроме этого, россияне уже присвоили себе 34 судна , стоящих во временно захваченных оккупантами портах.

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