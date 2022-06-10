Оккупант отказался идти в бой и жалуется отцу о наказании: тот советует стать симулянтом

Российские военные уже не раз отказывались идти в бой. Кажется, они понимают, что ВСУ помогут вернуться домой в особом виде.

Оккупант отказался идти в бой и жалуется отцу о наказании

Так, Главное управление разведки МО Украины перехватило новый разговор оккупанта с его родителями. Он как раз говорит отцу, что отказался идти в бой, и потому ему теперь светит казнь. Отец советует сыну симулировать.

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В перехваченном разговоре россиянин рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его прокурору. Впрочем, он уже неделю не может дождаться встречи с ним.

В то же время, отец солдата советует сыну рассказать прокурору обо всех событиях, которые происходят в его подразделении - "Ни жрачки, ни пить, ничего у вас нет. Нет медицины, ничего".

Чтобы сына не бросали в бой как "пушечное мясо", отец советует ему активнее жаловаться на здоровье:

"Говори – болит у меня, не могу. Говори – до службы язва была. Говори – искажение позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. Убежал оттуда. Теперь ходит, улыбается",

– говорится в разговоре.

Кроме того, сын объясняет родителям, что у них практически отсутствует оружие, осталась только одна боевая машина. Становится очевидным, что Вооруженные Силы Украины полностью выполняют свою работу – уничтожают личный состав врага и их военную технику. Итак, наша победа уже совсем близка.

Также отец рассказывает об общении родственников кафиров с представителями российского командования. Те спрашивали об урезании каких-то денег, но в командовании молчат об этом. Так же, как и о том, зачем собирают там людей.

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СБУ перехватила разговор кафиров - хотят "разминировать" Мариуполь

Мариуполь находится в блокаде с начала марта. Сейчас захватчики рассматривают новый способ "разминирования" города . Об их страшных намерениях свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры русских солдат Службой безопасности Украины.

Да, россияне хотят выпустить пленных украинцев на минные поля. Они для этого даже придумали новый термин – "разминирование естественным путем". Российский военный заверил, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей. Теперь главное продумать механизм, то есть где содержать и как кормить "рабочую силу".

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