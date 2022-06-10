Окупант відмовився йти у бій і бідкається батькові про кару

Так, Головне управління розвідки МО України перехопило нову розмову окупанта із його батьками. Він якраз каже батькові, що відмовився йти в бій, і через це йому тепер світить кара. Натомість батько радить синові симулювати.

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У перехопленій розмові росіянин розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Втім, він вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.

Водночас батько солдата радить синові розповісти прокурору про всі події, які відбуваються у його підрозділі – "Ні жрачки, ні пити, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого".

Щоб сина не кидали у бій як "гарматне м'ясо", батько радить йому активніше скаржитись на здоров'я:

"Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров'я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. Втік звідти. Тепер ходить, посміхається",

– йдеться у розмові.

Крім того, син пояснює батькам, що у них практично відсутня зброя, залишилася лише одна бойова машина. Тож, стає очевидним, що Збройні Сили України сповна виконують свою роботу – нищать особовий склад ворога та їхню військову техніку. Отже, наша перемога вже зовсім близько.

Також батько розповідає про спілкування родичів окупантів з представниками російського командування. Ті питали про урізання якихось грошей, але в командуванні мовчать про це. Так само, як і про те, для чого збирають там людей.

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СБУ перехопила розмову окупантів – хочуть "розмінувати" Маріуполь

Маріуполь перебуває в блокаді ще з початку березня. Зараз загарбники розглядають новий спосіб "розмінування" міста. Про їх страшні наміри свідчать перехоплені телефонні розмови російських солдатів Службою безпеки України.

Так, росіяни хочуть випустити полонених українців на мінні поля. Вони для цього навіть придумали новий термін – "розмінування природним шляхом". Російський військовий запевнив, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади. Тепер головне продумати механізм, тобто, де утримувати та як годувати "робочу силу".