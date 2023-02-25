Российский оккупант напился и пытался зарубить своих собратьев: его сильно избили

В вооруженных силах России произошел очередной вопиющий случай, когда один из служащих, похоже, забыл, что такое военная дисциплина. Вместо того, чтобы соблюдать порядок и приказов, он применил топор против своих приспешников.

Сейчас видео этого инцидента вирусит в социальных сетях, подчеркивая безумие и бессмысленность поведения окупантов, пишет 24 Канал.

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По полученной информации, все это произошло во время пьянки, на которой военные начали ссору. Затем один из них внезапно решил применить топор против своих товарищей. Однако оппоненты оккупанта жестоко избили его.

"Наши товарищи напились. Вместе с командиром отделения… Этот "герой" берет топор, на*уй, и начинает рубить своих товарищей. С криками, бл*, "я вас убью!". Эти два товарища от*уярили его в хлам… Сколько раз я предупреждал, бл*, не пить?.. Говорил, что дойдет до этого", – заявил один из высших офицеров, когда "вычитывал" солдат.

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