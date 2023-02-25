Российский оккупант напился и пытался зарубить своих собратьев: его сильно избили
В вооруженных силах России произошел очередной вопиющий случай, когда один из служащих, похоже, забыл, что такое военная дисциплина. Вместо того, чтобы соблюдать порядок и приказов, он применил топор против своих приспешников.
Сейчас видео этого инцидента вирусит в социальных сетях, подчеркивая безумие и бессмысленность поведения окупантов, пишет 24 Канал.
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Российский офицер обругал горе-оккупантов
По полученной информации, все это произошло во время пьянки, на которой военные начали ссору. Затем один из них внезапно решил применить топор против своих товарищей. Однако оппоненты оккупанта жестоко избили его.
"Наши товарищи напились. Вместе с командиром отделения… Этот "герой" берет топор, на*уй, и начинает рубить своих товарищей. С криками, бл*, "я вас убью!". Эти два товарища от*уярили его в хлам… Сколько раз я предупреждал, бл*, не пить?.. Говорил, что дойдет до этого", – заявил один из высших офицеров, когда "вычитывал" солдат.
Российский офицер обругал окупантов: видео (Внимание! На видео много нецензурной лексики 18+)
Россия терпит рекордные потери в Украине
- Военно-политическое руководство России не отказалось от войны против Украины и стремится к длительному конфликту. Причем в России уже смирились с безумными потерями и массово мобилизуют россиян.
- Кремль бросает в бой неподготовленных солдат, а также вербует зэков и больных людей. Именно это, а также профессионализм украинской армии наносит огромные потери в России.
- Генеральный штаб ВСУ утром 25 февраля сообщил, что в Украине уже ликвидировали 147 470 российских окупантов. Такие потери Россия понесла всего за год полномасштабного вторжения.
- Сейчас наибольшие потери Россия несет на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении. Там россияне забрасивают Силы обороны Украины телами своих военных.