Оккупант самовольно похитил старшего гумконвоя на Херсонщине и хотел обменять на военных

В Херсонской области российский захватчик, не имея соответствующего приказа, похитил старшего гуманитарной колонны Владимира Марчука. Оккупант хотел обменять мужчину на пленных русских военных.

Коридоры, согласованные в Херсонской области, не сработали – оккупанты продолжали вести огонь и блокировать путь эвакуационным машинам. Кроме того, один из захватчиков самовольно решил похитить старшего эвакуационной колонны – Владимира Марчука хотел обменять на пленных россиян.

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Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что этот поступок указывает на хаос и беспорядок в российской армии.

Несмотря на указания своего начальства, один "полевой командир" захватил в заложники старшего гуманитарной колонны Владимира Марчука, председателя Нововоронцовской ОТГ, с целью обмена его на пленных военных россиян,

– заявила Верещук.

За совершенное преступление будет отвечать не только похитивший старшего гумколоны оккупант, но и те, кто допустил захват гражданских ради обмена на россиян.

Возможно, это животное не понимает, что захватить гражданского и требовать обмена на военных – так не работает. Но ведь его руководители должны это понимать и отдавать себе отчет, что за такие вещи они все потом не смогут никуда спрятаться, даже в России,

– сказала Верещук.

Вице-премьер призвала командование "самодеятеля" отпустить Марчука как можно быстрее.