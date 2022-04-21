Коридори, узгоджені на Херсонщині, не спрацювали – окупанти продовжували вести вогонь та блокувати шлях евакуаційним машинам. Крім того, один із загарбників самовільно вирішив викрасти старшого евакуаційної колони – Володимира Марчука хотів обміняти на полонених росіян.
Важливо Україна готується розблокувати Маріуполь силою, допомога від США: основне за 57 день війни
Віце-прем'єрка Ірина Верещук зазначила, що цей вчинок вказує не хаос та безлад в російській армії.
Попри вказівки свого начальства, один "польовий командир" захопив у заручники старшого гуманітарної колони Володимира Марчука, голову Нововоронцовської ОТГ, з метою обміну його на полонених військових росіян,
– заявила Верещук.
За скоєний злочин буде відповідати не лише окупант, який викрав старшого гумколони, але і ті, хто допустив захоплення цивільних задля обміну на росіян.
Можливо, та тварина не розуміє, що захопити цивільного й вимагати обміну на військових - так не працює. Але ж його керівники мають це розуміти й усвідомлювати, що за такі речі вони всі потім не зможуть нікуди сховатися, навіть у Росії,
– сказала Верещук.
Дивіться також: Україна домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя