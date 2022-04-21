Коридори, узгоджені на Херсонщині, не спрацювали – окупанти продовжували вести вогонь та блокувати шлях евакуаційним машинам. Крім того, один із загарбників самовільно вирішив викрасти старшого евакуаційної колони – Володимира Марчука хотів обміняти на полонених росіян.

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Віце-прем'єрка Ірина Верещук зазначила, що цей вчинок вказує не хаос та безлад в російській армії.

Попри вказівки свого начальства, один "польовий командир" захопив у заручники старшого гуманітарної колони Володимира Марчука, голову Нововоронцовської ОТГ, з метою обміну його на полонених військових росіян,

– заявила Верещук.

За скоєний злочин буде відповідати не лише окупант, який викрав старшого гумколони, але і ті, хто допустив захоплення цивільних задля обміну на росіян.

Можливо, та тварина не розуміє, що захопити цивільного й вимагати обміну на військових - так не працює. Але ж його керівники мають це розуміти й усвідомлювати, що за такі речі вони всі потім не зможуть нікуди сховатися, навіть у Росії,

– сказала Верещук.

Віце-прем'єрка закликала командування "самодіяча" відпустити Марчука якнайшвидше.