Скамьи "двухсотых" в Украине пополнил физрук Вячеслав Гурьянов. Он вроде бы "любил детей", но приехал в Украину их убивать.

Иракли Комахидзе – журналист-расследователь – сообщил, что Гурьянов родился в Оренбургской области. Восемь лет учил детей в школе, а затем работал воспитателем в социально-реабилитационном центре "Теремок". Там находились несовершеннолетние.

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Кроме того, Гурьянов был дружинником. Мог бы спокойно жить и работать, но притолкался в Украину убивать взрослых и детей. Однако в результате сам поедет домой – в черном пакете.

Так будет с каждым оккупантом, который придет в Украину.

Общие потери врага

Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 1 декабря Генштаб сообщил, что на концерт в Кобзон отправились уже 89 440 российских оккупантовв .

Также уничтожили:

Танков – 2915 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5877 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 1904 (+2) единицы,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 210 (+0) единиц,

самолетов – 280 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0) единицы,

крылатых ракет – 531 (+0) единица,

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) единица,

специальной техники – 163 (+0) единицы.

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