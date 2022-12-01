Работал физруком и вроде бы "любил детей": в Украине ликвидировали оккупанта-добровольца
Источник:Irakli Komaxidze
Скамьи "двухсотых" в Украине пополнил физрук Вячеслав Гурьянов. Он вроде бы "любил детей", но приехал в Украину их убивать.
Иракли Комахидзе – журналист-расследователь – сообщил, что Гурьянов родился в Оренбургской области. Восемь лет учил детей в школе, а затем работал воспитателем в социально-реабилитационном центре "Теремок". Там находились несовершеннолетние.
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Кроме того, Гурьянов был дружинником. Мог бы спокойно жить и работать, но притолкался в Украину убивать взрослых и детей. Однако в результате сам поедет домой – в черном пакете.
Так будет с каждым оккупантом, который придет в Украину.
Общие потери врага
Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 1 декабря Генштаб сообщил, что на концерт в Кобзон отправились уже 89 440 российских оккупантовв .
Также уничтожили:
- Танков – 2915 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 5877 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 1904 (+2) единицы,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 210 (+0) единиц,
- самолетов – 280 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0) единицы,
- крылатых ракет – 531 (+0) единица,
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) единица,
- специальной техники – 163 (+0) единицы.
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