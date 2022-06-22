Оккупантам будет сложно атаковать Лисичанск, – военный эксперт оценил угрозу на Луганщине

Российские захватчики продолжают продвигаться в Лисичанск и пытаются выйти на границы Луганской области. В Институте по изучению войны считают, что оккупанты могут попытаться повторить там ситуацию в Мариуполе. Однако окружить Лисичанск будет гораздо сложнее.

Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, Институт по изучению войны ошибочно считает, что Лисичанск можно охватить, как и Мариуполь.

К теме Генералы умоляют идти вперед: наступление России на Славянск захлебнулось после огромных потерь

Россияне не смогли захватить Северодонецк

По словам Коваленко, если внимательно наблюдать за событиями с мая, то видно, что полностью Северодонецк оккупанты еще не контролируют, там бои еще ведутся.

Он подчеркнул, что за более чем три недели российские захватчики, имея тотальное преимущество в личном составе и технике, не смогли оккупировать этот город, даже не сравнимый в объемах с Мариуполем.

"К Лисичанску оккупанты еще даже не подошли. Если оккупанты были все это время заблокированы в Северодонецке, то что будет в Лисичанске? Такая же ситуация", – говорит эксперт.

Коваленко подчеркнул, что нельзя сравнивать Северодонецк с Мариуполем, там была совсем другая критическая ситуация с блокировкой и ресурсами.

Я считаю, что оборонные действия ВСУ в этой локации (в Северодонецке) более эффективны. Это не поражение, наоборот – мы блокируем крупнейшую группу российских оккупационных войск достаточно успешно уже более 3 недель,

– сказал он.

Оккупантам будет сложно атаковать Лисичанск

К тому же, как отметил эксперт, оккупантам будет еще сложнее оккупировать Лисичанск.

Там есть и географические, и оборонные предпосылки, потому что линия обороны в Лисичанске все это время готовилась для того, чтобы блокировать наступление оккупантов. Поэтому это будет для них не настолько легко, как кто-то представляет,

– добавил Коваленко.

Какая ситуация в Лисичанске и Северодонецке

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики ежедневно стирают с лица земли Лисичанск. По городу в Луганской области враг бьет из всего возможного оружия – авиабомбы, ракеты, а также реактивные системы залпового огня.

В то же время, нашим военным удается сдерживать наступление врага возле Лисичанска. Враг не может ни войти в город, ни отрезать его. Поэтому он просто его уничтожает.

В то же время в районе Северодонецка сейчас идут решающие бои. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, у российских захватчиков новый план наступления. Согласно ему, оккупанты должны дойти до границ Луганской области до 26 июня.

Она также отметила, что дальше враг будет пытаться прорвать оборону наших военных, а также окружить их вблизи как Северодонецка, так и Лисичанска.

К слову, за прошедшие сутки враг потерял по меньшей мере 130 своих бойцов. А с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 34 230 российских захватчиков.

Видео к теме – оккупанты активно двигаются на Лисичанск, – ISW