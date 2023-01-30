Уничтожали Мариуполь: офицерам-предателям из Крыма сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицерам-предателям, перешедшим на сторону России в 2014 году. Как оказалось, родственники одного из них живут во Львовской области.

Так, захватчики поклялись на верность российскому врагу. Теперь им грозит лишение свободы.

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Офицерам-предателям из Крыма сообщили о подозрении

О подозрениях сообщили бывшему начальнику штаба Центра боевого обеспечения Военно-Морских Сил ВСУ и командиру группы инженерного обеспечения из Крыма.

После захвата воинской части в Крыму эти мужчины отказались передислоцироваться на подконтрольную Украине территорию. Сейчас они прислуживают оккупантам в составе "международного противоминного центра вооруженных сил России".

Теперь эти предатели имеют такие обязанности как инженерное обеспечение оккупационных войск, в частности, по заминированию территории Украины.

Они по указанию оккупантов используют разминовательную технику для обстрела не только украинских военных, но и гражданских объектов. В частности, именно эти предатели стоят за использованием установки УР-77 "Метеорит" в городских кварталах Мариуполя,

– отметили в ГБР.

Что грозит предателям

Родственники одного из этих оккупантов живут на Львовщине. За месяц до полномасштабной войны он предупредил их о так называемом "освобождении". В итоге мать и сестра уехали за границу, а отец с бабушкой остались в Украине.

Оккупантам заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Оккупанты-предатели / фото ГБР

В Украине будут судить оккупанта-чеченца

Так, захватчик во время временной оккупации поселка Бабинцы Киевской области со своими сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня. Угрожая украинцу оружием, оккупант требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны.

Оккупант-чеченец заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где по его приказу другие захватчики схватили парня, приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос.

После этого парня посадили в бронированный автомобиль и возили по поселку, требуя предоставить информацию об ВСУ.