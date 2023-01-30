Так, оккупант совершал преступления на территории Киевской области. Он взял в заложники и допрашивал несовершеннолетнего парня.
К теме Воевали на стороне марионеток Кремля: во Львове будут судить 19 боевиков-предателей
В Украине будут судить чеченца-преступника
Как стало известно, захватчик во время временной оккупации поселка Бабинцы Киевской области со своими сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.
Угрожая украинцу оружием, оккупант требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны.
Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где по его приказу военнослужащие России схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
После этого парня посадили в бронированный автомобиль и возили по поселку, требуя предоставить информацию о ВСУ.
Чеченец, совершавший преступления в Киевской области / фото Офис генпрокурора
Разоблачение предателей и оккупантов-убийц
- Во Львове будут судить 19 боевиков-террористов. Они выполняли "боевые задания" Россия на территории Харьковской области.
- Служба безопасности Украины разоблачила российских ОМОНовцев, которые "охотились" на украинских патриотов в оккупированной Запорожской области. Правоохранители сообщили о подозрении этим оккупантам по статьям о нарушении законов и обычаев войны.
- На Буковине будут судить адвоката, который оправдывал россиян и называл украинцев "нацистами".
- Предателей Херсонской области будут судить за коллаборационизм и госизмену. Речь идет о Владимире Сальдо, Кирилле Стремоусове и Александре Кобце. Обвинительные акты направили в суд.