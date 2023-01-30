Так, окупант вчиняв злочини на території Київської області. Він взяв у заручники та допитував неповнолітнього хлопця.

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Як стало відомо, загарбник під час тимчасової окупації селища Бабинці, що на Київщині, зі своїми співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.

Погрожуючи українцю зброєю, окупант вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони.

Обвинувачений змусив неповнолітнього вийти з будинку на вулицю, де за його наказом військовослужбовці Росії схопили хлопця. Вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Після цього хлопця посадили у броньоване авто та возили по селищу, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ.



Чеченець, який вчиняв злочини на Київщині / фото Офіс генпрокурора

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