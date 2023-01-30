Так, загарбники присягнули на вірність російському ворогу. Тепер їм загрожує позбавлення волі.

Зверніть увагу Розграбування майна мешканців Бучі: 10 окупантам повідомили про підозру

Офіцерам-зрадникам з Криму повідомили про підозру

Про підозри повідомили колишньому начальнику штабу Центру бойового забезпечення Військово-Морських Сил ЗСУ та командиру групи інженерного забезпечення з Криму.

Після захоплення військової частини у Криму ці чоловіки відмовилися передислокуватись на підконтрольну Україні територію. Зараз вони прислуговують окупантам у складі "міжнародного протимінного центру збройних сил Росії".

Тепер ці зрадники мають такі обов’язки як інженерне забезпечення окупаційних військ, зокрема по замінюванню території України.

Вони за вказівкою окупантів використовують розмінувальну техніку для обстрілу не лише українських військових, а й цивільних об’єктів. Зокрема, саме ці зрадники стоять за використанням установки УР-77 "Метеорит" у міських кварталах Маріуполя,

– зазначили у ДБР.

До речі! Родичі одного із цих окупантів живуть на Львівщині. За місяць до повномасштабної війни він попередив їх про так зване "звільнення". У підсумку матір та сестра виїхали за кордон, а батько з бабусею залишились в Україні.

Що загрожує зрадникам

Окупантам заочно повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Окупанти-зрадники / фото ДБР

В Україні судитимуть окупанта-чеченця

Так, загарбник під час тимчасової окупації селища Бабинці, що на Київщині, зі своїми співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця. Погрожуючи українцю зброєю, окупант вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони.

Окупант-чеченець змусив неповнолітнього вийти з будинку на вулицю, де за його наказом інші загарбники схопили хлопця, приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит.

Після цього хлопця посадили у броньоване авто та возили по селищу, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ.