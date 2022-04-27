Оккупантам пора набирать в карманы семена: в гроб путинской России забивают последние гвозди

Действительно, наступает или уже наступил момент истины. Сергей Викторович Риббентроп, извините, Сергей Лавров раньше был неглупым человеком и вполне возможно, что с точки зрения этой мыслительной деятельности у него все хорошо. И он прекрасно понимает, что России – кабзда. Да, это момент истины.

Украина заставит мир "отпеть" недоимперию

Вы слышите стук? Я слышу. Да-да-да, стучит. Это в гроб путинской России забивают гвозди. Да, момент истины настал. Сегодня окончательно сформирована антигитлеровская коалиция. Извините, антипутинская коалиция.

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Собственно, эта антипутинская коалиция занимается тем, чтобы Россия жила на основе устава ООН. А что это значит в нашем случае? Это незыблемость государственных границ и право на суверенитет.

А сейчас святую украинскую землю попирает российский оккупационный сапог. И вы знаете, момент истины состоит в том, что, кажется, до кое-кого начало доходить в России, что не все так просто. Показали страшный сюжет на канале "Россия 1" ("Рейх 1"), где женщина из Белгородской области жалуется, что приходится жить все время под звуки взрывов.

Товарищи россияне, все! Время упущено. У вас была возможность уговорить деда войны, обладателя бункера, а теперь берегитесь! Смотри в словаре, российский оккупант, что это значит.

Каждый житель РФ спрашивает: а, может быть, это начало прилета к нам ответа? Именно так. Конечно, на территорию России. И причинно-следственные связи здесь вы не должны путать. Главная и единственная причина – это российское вторжение в Украину, это позор российских солдат (хотя, солдаты ли они?), это позор российских террористов в форме российской армии. Миру это терпеть надоело, нам тоже.

Последний гвоздь в гроб режима Путина

На базе США в Германии (Рамштайн) произошло замечательное событие – собрались 40 министров обороны поговорить вместе на тему: как усилить безопасность в регионе, как усилить Вооруженные Силы нашей страны. И да – в России печаль и горе.

Я знаю, что сейчас они (российские оккупанты – 24 канал) активно продвигаются или пытаются продвигаться на восточных рубежах нашей страны, Донецкой и Луганской области. Там очень тяжелая ситуация на фронте. Но ребята, помощь уже в пути. А это значит, что придется российских нацистов бить и днем и ночью, пока они все не сдохнут.

И что очень интересно и может нас всех порадовать: на этом мероприятии на базе ВВС США Рамштайн собираются не страны НАТО. Вернее, там и члены Альянса, в частности, это ядро. Но там – масса интересных государств, у которых свои счета с Кремлем. К примеру, Япония и не только. И вот это мероприятие на базе Рамштайн как раз и является последним гвоздем в создании антигитлеровской, антипутинской коалиции.

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На этом мероприятии выступал уже известный нам министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин. И чувствуется американский подход, какие слова! О чем он говорит? Он говорит: "США сдвинет небо и землю для поддержки Украины в борьбе с российским вторжением". Это, мне кажется, очень хорошая заявка на успех.

"Украина, – говорит он, – явно верит, что может победить, как и все присутствующие здесь". 40 министров обороны, ключевых производителей оружия. Да, для оружия нужны люди. Люди у нас есть. Конечно, хотелось бы, чтобы этой войны не было, но если вопрос возник в такой плоскости ("кому здесь жить?"), то все просто.

Страна эта называлась, называется и будет называться Украиной. И здесь будут жить украинцы. Поэтому каждому российскому военному, который, видимо, уже позабыл об этом, срочно нужно взять семена, зерна и положить себе в карман, чтобы украинская святая земля сделала единый правильный процесс с российским захватчиком – разложение и новая жизнь.

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