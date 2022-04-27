Україна змусить світ "відспівати" недоімперію

Ви чуєте стукіт? Я чую. Так-так-так, стукає. Це в труну путінської Росії забивають цвяхи. Так, момент істини настав. Сьогодні остаточно сформовано антигітлерівську коаліцію. Вибачте, антипутінську коаліцію.

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Власне кажучи, ця антипутінська коаліція займається тим, аби Росія жила на основі статуту ООН. А що це означає у нашому випадку? Це – непорушність державних кордонів та права на суверенітет.

А зараз святу українську землю топче російський окупаційний чобіт. І ви знаєте, момент істини полягає в тому, що, здається, декому почало доходити на Росії, що не все так просто. Показали страшний сюжет на каналі "Росія 1" ("Рейх 1"), де жінка з Білгородської області скаржиться, що доводиться жити весь час під звуки вибухів тощо.

Товариші росіяни, все! Час втрачено. У вас була можливість вмовити діда війни, володаря бункера, а тепер начувайтесь! Дивись у словнику, російський окупанте, що це означає.

Кожен житель РФ запитує: а, можливо, це початок прильоту до нас відповіді? Саме так. Авжеж, на територію Росії. І причинно-наслідкові зв'язки тут ви не повинні плутати. Головна та єдина причина – це російське вторгнення в Україну, це ганьба російських солдатів (хоча, чи солдати вони?), це ганьба російських терористів у формі російської армії. Світу це терпіти набридло, нам теж.

Останній цвях в домовину режиму Путіна

На базі США в Німеччині (Рамштайн) відбулася чудова подія – зібралися 40 міністрів оборони поговорити разом на тему, як посилити безпеку в регіоні, як посилити Збройні Сили нашої країни. І так – на Росії сум та горе.

Я знаю, що зараз вони (російські окупанти – 24 канал) активно просуваються або намагаються просуватися на східних рубежах нашої країни, Донецької та Луганської області. Там дуже важка ситуація на фронті. Але, хлопці, допомога вже в дорозі. А це означає, що доведеться російських нацистів бити і вдень, і вночі, поки вони всі не здохнуть.

І що дуже цікаво і може нас усіх потішити: у цьому заході на базі ВПС США Рамштайн збираються не країни НАТО. Точніше, там і члени Альянсу, зокрема, це ядро. Але там – маса цікавих держав, у яких свої рахунки з Кремлем. Наприклад, Японія і не лише. І ось цей захід на базі Рамштайн якраз і є останнім цвяхом у створенні антигітлерівської, антипутінської коаліції.

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На цьому заході виступав уже відомий нам міністр оборони США, голова Пентагону Ллойд Остін. І відчувається американський підхід, які слова! Про що він говорить? Він каже: "США зрушать небо та землю для підтримки України у боротьбі з російським вторгненням". Це, мені здається, дуже непогана заявка на успіх.

"Україна, – каже він, – явно вірить, що може перемогти, як і всі присутні тут". 40 міністрів оборони, ключових виробників зброї. Так, до зброї потрібні люди. Людей ми маємо. Звичайно, хотілося б, щоб цієї війни не було, але якщо питання постало у такій площині ("кому тут жити?"), то все просто.

Країна ця називалася, називається і називатиметься Україною. І тут житимуть українці. Тому кожному російському військовому, який, мабуть, уже підзабув про це, терміново треба взяти насіння, зернята та покласти собі в кишеню, щоб українська свята земля зробила єдиний правильний процес із російським загарбником – розкладання та нове життя.

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