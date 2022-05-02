Оккупантам удается хоть немного продвигаться только там, где они уничтожили все дотла, – Гайдай

В Луганской области продолжают идти ожесточенные бои. Однако российским оккупантам удается продвигаться лишь в те населенные пункты, которые они уничтожили дотла.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал, ссылаясь на нацмарафон единых новостей. По его словам, заметна тенденция, что, в конце концов, продвигаться россиянам удается только немного.

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Каждой атаки на Луганскую область у россиян десятки погибших, – Гайдай

Военный глава Луганской области отметил, что поведение оккупантов в Луганской области можно по-разному анализировать. Если же взять только стратегически, то за все время полномасштабного вторжения российские захватчики продвинулись лишь там, где все разрушено.

Им удается продвигаться где-то в тех регионах, которые они полностью уничтожили дотла,

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что сейчас враг полностью разрушил все село под названием Новотошковка. "Там не за что было уже цепляться, где держать оборону, то туда они зашли", – пояснил глава Луганской ОВА.

В городе Кременная же военное руководство региона понимало, что если просто будут держаться за землю, то украинские воины будут продолжать гибнуть от рук оккупанта, а никакого урона врагу наносить не будут.

"Немного перегруппировались. Отошли. Наши не только держат линию обороны, но и наносят мощный урон врагу. Постоянно то боевую машину пехоты, то танки подобьют. Десятки погибших с их (вражеской – 24 канал) стороны каждой атаки. Каждую ночь", – заявил Гайдай.

Военный руководитель Луганской области рассказал, что Северодонецк таки держит оборону. Относительно города Рубежное ситуация разная. Как сказал Гайдай, город разрушен очень сильно, но Рубежное россияне полностью не взяли, ведь на окраинах есть линия обороны.

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Бойцы ВСУ успешно уничтожили высокоточный вражеский беспилотник. Нашим специалистам радиоэлектронной борьбы удалось дезориентировать устройство российского оккупанта.

Из-за мощных боев в Луганской области Гайдай повторяет необходимость о немедленной эвакуации со всего региона. Жителей максимально просят не медлить, ведь может быть поздно.

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