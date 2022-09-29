Бросили в поле, сухпайка нет, – российские мобилизованные жалуются на невыносимые условия

Вторая армия мира настолько заботится о своих солдатах, что бросает их на фронт без подготовки и без необходимой экипировки. Особенно ярко это стало видно из потоков новых фотографий и видео недовольных россиян после объявления частичной мобилизации 21 сентября.

Очередное видео от россиян появилось в сети 29 сентября. На этот раз на невыносимые условия жаловались мобилизованные из Березников Пермского края.

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"Загнали как стадо баранов"

Как сообщили сами же оккупанты, их выгрузили в чистом поле и бросили на произвол судьбы. Не дали ни печки, ни палаток, поэтому они вынуждены будут ночевать под открытым небом.

"Даже палатку с печкой не дали! Ночуйте в поле, и пофиг, никто никому не нужен!" – скулил в запрещенной в Украине соцсети старший лейтенант службы запаса. Более того, им даже не дали сухпайки, поэтому они будут пользоваться только тем, что привезли сами из дома. Оккупант "попал в яблочко", когда сказал, что их "загнали как стадо баранов" и бросили на произвол судьбы.

Мобилизированные сами пытаются организовать группу и наладить быт в поле, а видео своего нытья направили губернатору. Им обещают привезти все необходимое для лагеря только завтра, и это не факт.

Зимой они будут собираться в кучки, чтобы погреться, и нашим HIMARS будет легче их отслеживать,

– отметили в телеграм-канале InformNapalm.

Мобилизуют без какой-либо подготовки

Кроме того, что россиян бросают в чистое поле без каких-либо нормальных средств, несмотря на обещания их гонят на фронт без какой-либо подготовки. Это при том, что многие оружие держат впервые в руках.

Так, в сеть попало видео от военных из 1-го танкового полка. Они рассказали, что они отправляются на фронт без теоретической или практической подготовки. Эти мобилизованные не акцентировали внимание на отсутствии боевого опыта, поэтому можно предположить, что это действительно резервисты. Но они отметили "переподготовку", которой так и не было.

Кроме того, им также приказали обеспечивать себя необходимым самим, поэтому можно сделать вывод, что подобные ситуации не единичны, а носят систематический характер в армии оккупантов. Что им гарантированно выдают, так это документ под названием "Минимальный набор имущества, необходимого для отбытия в военную командировку". Среди вещей, которые нужно купить:

Два рюкзака на 60 и 20 литров;

Защита (это жирным шрифтом указано в документе);

Спальный мешок;

Камуфляжный костюм;

Ботинки;

Термобелье;

10 пар носков;

2 пары трусов;

Новый телефон, без указанных в нем контактов;

Продуктовый набор в день;

Копти.

Что выдают и рекомендуют мобилизованным в частях

Кроме экипировки, которая должна помочь вести боевые действия, россиянам выдают и невероятное обеспечение, которое должно помочь выжить в случае ранений и травм. Так, боевых медиков российской армии снабжают аптечками, с помощью которых можно получить скорее не помощь, а заражение крови.

Также оккупантов рекомендуют "потрошить" автомобильные аптечки в поисках джутов, потому что у "второй армии мира" их на всех не хватает. О турникетах речь даже не идет.

А тампонировать кровотечения от пулевых ранений рекомендуют женскими гигиеническими тампонами и самым обычным лавашем. Бесполезно говорить, что никакие из этих советов не помогут выжить.

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