Оккупантов стало меньше: понесли потери на подступах к Чернигову
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ защищают украинцев по полной – российские враги снова понесли серьезные потери.
Сначала батальонная тактическая группа оккупантов переправилась через реку Трубеж Киевской области. А затем заблокировала автотрассу Е95 в районе Залесья.
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Однако агрессор понес потери на подступах к Чернигову и на других направлениях,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Теперь они всячески пытаются восстановить боеспособность вражеской группировки. На территорию Украины переместили БТГр из состава 55-й отдельной мотострелковой бригады из состава оперативного резерва. Однако их ждет такая же судьба.
Потери агрессора
Согласно новым данным, на 9 февраля российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава (такое же число приводили и 8 марта).
Кроме того, армия России в войне в Украине потеряла:
- танков – 317,
- ББМ (боевых бронированных машин) – 1 070,
- артиллерийских систем – 120,
- РСЗО – 56,
- средства ПВО – 28,
- самолетов – 49,
- вертолетов – 81 и не только.
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