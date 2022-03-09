Оккупантов стало меньше: понесли потери на подступах к Чернигову

ВСУ защищают украинцев по полной – российские враги снова понесли серьезные потери.

Сначала батальонная тактическая группа оккупантов переправилась через реку Трубеж Киевской области. А затем заблокировала автотрассу Е95 в районе Залесья.

Внимание Оккупанты терпят еще больше потерь и сдаются в плен: полностью деморализованы

Однако агрессор понес потери на подступах к Чернигову и на других направлениях,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Теперь они всячески пытаются восстановить боеспособность вражеской группировки. На территорию Украины переместили БТГр из состава 55-й отдельной мотострелковой бригады из состава оперативного резерва. Однако их ждет такая же судьба.

Потери агрессора

Согласно новым данным, на 9 февраля российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава (такое же число приводили и 8 марта).

Кроме того, армия России в войне в Украине потеряла:

танков – 317,

ББМ (боевых бронированных машин) – 1 070,

артиллерийских систем – 120,

РСЗО – 56,

средства ПВО – 28,

самолетов – 49,

вертолетов – 81 и не только.

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