Оккупантов стало меньше: понесли потери на подступах к Чернигову

9 марта 2022 , 13:33
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Источник:

Генштаб ВСУ

ВСУ защищают украинцев по полной – российские враги снова понесли серьезные потери.

Сначала батальонная тактическая группа оккупантов переправилась через реку Трубеж Киевской области. А затем заблокировала автотрассу Е95 в районе Залесья.

Внимание Оккупанты терпят еще больше потерь и сдаются в плен: полностью деморализованы

Однако агрессор понес потери на подступах к Чернигову и на других направлениях,
– отметили в Генштабе ВСУ.

Теперь они всячески пытаются восстановить боеспособность вражеской группировки. На территорию Украины переместили БТГр из состава 55-й отдельной мотострелковой бригады из состава оперативного резерва. Однако их ждет такая же судьба.

Потери агрессора

Согласно новым данным, на 9 февраля российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава (такое же число приводили и 8 марта).

Кроме того, армия России в войне в Украине потеряла:

  • танков – 317,
  • ББМ (боевых бронированных машин) – 1 070,
  • артиллерийских систем – 120,
  • РСЗО – 56,
  • средства ПВО – 28,
  • самолетов – 49,
  • вертолетов – 81 и не только.

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Автор: Аліна Оліховська