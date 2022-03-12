Оккупантов выгнали из Кинбурна, остались запчасти, – Ким о борьбе на Николаевщине
Источник:телеграм Виталия Кима
В Николаевской области украинцы продолжают прогонять российских захватчиков. Виталий Ким сообщил, что Кинбурн освободили от оккупантов.
О ситуации в Николаевской области в сети продолжает информировать глава областной военной администрации Виталий Ким. Он похвастался очередной победой украинских защитников.
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Россиян выгнали из Кинбурна
Из Кинбурна прогнали (россиян – 24 канал), остались запчасти,
– написал Ким.
Он добавил, что в результате вражеской атаки исчезло электропитание. Пока работают над тем, чтобы восстановить доступ местного населения к интернету.
Напомним, ранее глава Николаевской ОВА рассказал, что враг вел хаотические обстрелы по больницам и интернату – попал в котельню. По предварительной информации, жертв нет, но 2 человека получили ранения.
Кроме того, по его словам, россияне меняют тактику – теперь захватчики стреляют по городу и убегают. Они размещаются в окрестных селах и квартируются там в школах и домах. Поэтому украинские военные не могут открывать по ним огонь.
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