Когда ума не хватает: в оккупантов застрял "Бук" под железнодорожным мостом

"Вторая армия мира" уже почти 10 месяцев в Украине отличается умом и сообразительностью. Они показывают свои особенности, пробивая еще более глубокое дно. Только восторга это ни у кого не вызывает, разве что смех.

В оккупантов застрял "Бук" под железнодорожным мостом

В сети постоянно появляются видео с "успехами" российской армии. Новые кадры были сняты в захваченном Мариуполе. Его опубликовал советник городского головы Петр Андрющенко.

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Так, на одном из видео, снятом в Мариуполе, зафиксирован ЗРК "Бук", перевозимый мощным грузовиком. Указывается, что раньше эта система ПВО стояла возле Мангуша, а теперь зачем-то ее попытались перетащить в город. Однако что-то пошло не так.

Что-то – это Железнодорожный мост в Кальмиусском районе. БУК на лафете тупо не проезжает по габаритам. Так и стоят уже час ничего не придумал,

– написал Андрющенко.

В частности, на следующем видео с этим грузовиком произошла неприятность – он застрял под низким Железнодорожным мостом. В комментарии отмечается, что оккупанты уже несколько часов не могут решить эту досадную проблему: грузовик стоит и мешает движению гражданского транспорта.

Смотрите как "Бук" оккупантов застрял под мостом: видео

Андрющенко подчеркнул, что Украина "воюет с армией ид*отов, и единственная ее мощь – большое количество таких же недоумков на территории московии".

Потери россиян по состоянию на 18 декабря

На фоне безумных потерь в войне против Украины, россияне должны уважать каждую единицу своей техники. Но для них это слишком сложно, поэтому они продолжают нести потери. По состоянию на 18 декабря ВСУ уже уничтожили 98 280 захватчиков, только за минувшие сутки – 590 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: