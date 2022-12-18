В окупантів застряг "Бук" під залізничним мостом

У мережі постійно з'являються відео з "успіхами" російської армії. Нові кадри були відзняті у захопленому Маріуполі. Його опублікував радника міського голови Петро Андрющенко.

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Так, на одному з відео, знятому у Маріуполі, зафіксовано ЗРК "Бук", який перевозять потужною вантажівкою. Вказується, що раніше ця система ППО стояла біля Мангуша, а тепер для чогось її спробували перетягнути у місто. Однак, щось пішло не так.

Щось – це Залізничний міст в Кальміуському районі. БУК на лафеті тупо не проїжджає по габаритах. Так і стоять вже годину нічого не вигадав,

– написав Андрющенко.

Зокрема, на наступному відео з цією вантажівкою сталась неприємність – вона застрягла під занизьким Залізничним мостом. У коментарі зазначається, що окупанти вже декілька годин не можуть розв'язати цю прикру проблему: вантажівка стоїть і заважає руху цивільного транспорту.

Дивіться як "Бук" окупантів застряг під мостом: відео

Андрющенко наголосив, що Україна "воює з армією ід*отів, і єдина її міць – велика кількість таких самих недоумків на теренах московії".

Втрати росіян станом на 18 грудня

На тлі шалених втрат у війні проти України, росіяни мали б шанувати кожну одиницю своєї техніки. Але для них це занадто складно, тож вони продовжують зазнавати втрат. Станом на 18 грудня ЗСУ вже знищили 98 280 загарбників, лише за минулу добу – 590 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: