В окупантів застряг "Бук" під залізничним мостом
У мережі постійно з'являються відео з "успіхами" російської армії. Нові кадри були відзняті у захопленому Маріуполі. Його опублікував радника міського голови Петро Андрющенко.
Головне Чи можливий наступ з Білорусі, які системи ППО потрібні Україні: хронологія 298 дня війни
Так, на одному з відео, знятому у Маріуполі, зафіксовано ЗРК "Бук", який перевозять потужною вантажівкою. Вказується, що раніше ця система ППО стояла біля Мангуша, а тепер для чогось її спробували перетягнути у місто. Однак, щось пішло не так.
Щось – це Залізничний міст в Кальміуському районі. БУК на лафеті тупо не проїжджає по габаритах. Так і стоять вже годину нічого не вигадав,
– написав Андрющенко.
Зокрема, на наступному відео з цією вантажівкою сталась неприємність – вона застрягла під занизьким Залізничним мостом. У коментарі зазначається, що окупанти вже декілька годин не можуть розв'язати цю прикру проблему: вантажівка стоїть і заважає руху цивільного транспорту.
Дивіться як "Бук" окупантів застряг під мостом: відео
Андрющенко наголосив, що Україна "воює з армією ід*отів, і єдина її міць – велика кількість таких самих недоумків на теренах московії".
Втрати росіян станом на 18 грудня
На тлі шалених втрат у війні проти України, росіяни мали б шанувати кожну одиницю своєї техніки. Але для них це занадто складно, тож вони продовжують зазнавати втрат. Станом на 18 грудня ЗСУ вже знищили 98 280 загарбників, лише за минулу добу – 590 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2897;
- бойових броньованих машин – 5963;
- артилерійських систем – 1948;
- РСЗВ – 410;
- засобів ППО – 211;
- літаків – 281;
- гелікоптерів – 264;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1649;
- крилатих ракет – 653;
- кораблів/катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4579;
- спеціальної техніки – 174.
Водночас, як зазначили у відомстві, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.